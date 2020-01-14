شكرا لقرائتكم خبر عن استئناف شبين الكوم تعيد راجح والمتهمين بقتل البنا لمقر حبسهم.. صور وفيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غادر منذ قليل، محمود راجح والثلاثة المتهمين بقتل محمود البنا فى القضية المعروف إعلاميًا بشهيد الشهامة بالمنوفية، محكمة استئناف شبين الكوم بمحافظة المنوفية، وذلك عقب حضورهم أولى جلسات الاستئناف على الحكم الصادر المنعقدة بمحكمة جنايات مستأنف شبين الكوم بمحافظة المنوفية، برئاسة المستشار محمد دوير، مع استمرار انعقاد جلسة المحاكمة.

جاء مغادرة المتهمين وسط تشديدات أمنية مكثفة من قبل قوات الامن بمديرية أمن المنوفية، تحت إشراف اللواء محمد ناجى أباظة مدير أمن المنوفية، واللواء محمد عمارة مدير المباحث الجنائية،وذلك لوضعهم بسجن ترحيلات شبين الكوم.

وقال نضال مندور محامى المجنى عليه محمود البنا والقضية المعروف إعلاميًا بضحية الشهامة، أنه راضى تماما عن حكم المحكمة ،بالسجن على المتهم الأول محمد أشرف راجح 15 عاما ، إسلام عواد 15عاما ،مصطفى محمد 15 عاما ، إسلام البخ 5 سنوات عاما ، لأننا نثق كل الثقة فى القضاء العادل الشامخ ،فى تأييد الحكم الأول.

وكانت محكمة جنايات الطفل بشبين الكوم بمحافظة المنوفية "محكمة الأحداث " ،برئاسة المستشار باهى حسن ، قد قضت بمعاقبة المتهمين بقتل محمود البنا والمعروف إعلاميا بضاحية الشهامة، بالسجن على المتهم الأول محمد أشرف راجح 15 عاما ، إسلام عواد 15عاما ،مصطفى محمد 15 عاما ، إسلام البخ 5 سنوات عاما .

تلقي اللواء محمد ناجي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من اللواء محمد عمارة، مدير المباحث الجنائية بالمنوفية، يفيد استقبال مستشفى تلا المركزى "محمود. ع. أ" طالب بالصف الثالث الثانوي، جثة هامدة إثر طعنات نافذة بالبطن.

بالانتقال الفورى والفحص تبين قيام راجح .م 18 عاما بالتعدى عليه بمطواة نتيجة مشادة كلامية حال معاتبته على مغازلة جارتهما، أثناء تواجدهم في إحدى المقاهي المتواجدة بالمدينة، وتم تحرير محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

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وتمكنت مباحث مركز تلا بمديرية أمن المنوفية ، تحت إشراف اللواء محمد عنارة مدير المباحث الجنائية من ضبط ،إسلام .ا،ا متهم رابع فى قضيى قتل محمود البنا شهيد الشهامى والمتهم فيها محمد أشرف راجح المتهم الرئيسى فى قتل محمود البنا والمعروف إعلاميا بضاحية الشهامة ومساعديه كلامن إسلام عواد 17 عاما ، مصطفى محمد 17 عاما ومقيمان جميعا بمدينة تلا .

وأكد مصدر أمنى، أن المتهم الرابع حاول مساعدتهم فى الهروب عبر دراجة النارية .

وبمواجهته المتهمين اعترفو بقيام محمد أشرف راجح بقتل المجنى عليه بسبب خلافات على مغازلة فتاة.







