شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. وزير داخلية أردوغان ينزف دمًا من أنفه على الهواء مباشرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرض سليمان صويلو وزير داخلية أردوغان، لأزمة صحية، أثناء إلقائه كلمة على الهواء مباشرة، حيث ذكرت صحيفة "هبرلار" التي أوردت الخبر وترجمته وكالة نيوترك بوست، أن الوزير تعرض لنزيف دماء من أنفه في بث مباشر، مشيرة إلى أن البرد الشديد الذي تعرض له الوزير فى منطقة كاستامونو تسببت في خروج دماء بشكل كبير من أنفه، مما استدعى قطع البث المباشر، وتمت السيطرة على النزيف، وإعادة البث المباشر مرة أخرى.

كان وزير الداخلية التركى قد أعلن فى تصريحات صحفية أنه تم القبض على أكثر من 40 رئيس بلدية حكم عليهم بالسجن، وأنه تم اعتقال 19 من هؤلاء الذين وصلوا إلى المنصب عبر انتخابات البلديا، فيما تجاوز عدد الصادر بحقهم قرارات اعتقال بتهمة المشاركة في الانقلاب 90 ألف شخص.

وقال صويلو الذي بدأت وزارته في أغسطس العام الماضي حملة ملاحقات أمنية ضد رؤساء البلديات المنتمين لحزب الشعوب الديمقراطي الكردي، إن: “42 رئيس بلدية من بين 94 رئيس بلدية، حكم عليهم بالسجن بمجموع 286 سنة. تم اعتقال 19 منهم، و59 آخرين تجري محاكمتهم دون اعتقال، وتم الإفراج عن 6 بضمانات، بينما صدرت مذكرات ضبط في حق 8 آخرين”.

وزير الداخلية التركي الحالي، سليمان صويلو تطرق إلى الحملة الأمنية الغير مسبوقة في تركيا، وأكد في تصريحاته أنه تم فتح تحقيقات منذ انقلاب 15 يوليو 2016 مع ما مجموعه 559 ألفًا و64 حتى نوفمبر الثاني 2019.

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وأوضح صويلو، أن السلطات التركية ألقت القبض على 261 ألفًا و700 شخص، بتهمة التورط في محاولة الانقلاب، وأصدرت بحق 91 ألف و287 منهم قرارت اعتقال.

ووفق تقرير صادر العام الماضي عن منظمة العفو الدولية، فصلت الحكومة التركية عقب الانقلاب أكثر من 130 ألف شخص بشكل قسرى من وظائفهم المدنية والعسكرية خلال سريان حالة الطوارئ، بتهمة الانتماء لتنظيم إرهابى أو دعم الانقلاب.

وذكرت صحيفة "هبرلار" التي أوردت الخبر وترجمته وكالة نيوترك بوست، أن الوزير تعرض لنزيف دماء من أنفه في بث مباشر.

وأشارت الصحيفة إلى أن البرد الشديد الذي تعرض له الوزير في منطقة كاستامونو تسببت في خروج دماء بشكل كبير من أنفه، مما استدعى قطع البث المباشر، وتمت السيطرة على النزيف، وإعادة البث المباشر مرة أخرى.