شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى وحاخام يشكر شرطة الاحتلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت صفحة المركز الفلسطيني للإعلام على موقع "تويتر"، مقطع فيديو، اليوم الثلاثاء، يوثق لحظة اقتحام عشرات المستوطنين الاسرائليين من الحاخامات والمدنيين رجال ونساء لباحات المسجد الأقصى فى حماية قوات شرطة الاحتلال الاسرائيلى، حيث قام الشرطيون بمساعدة كبار السن من المستوطنين اليهود ليدخلوا ساحة المسجد الأقصى وسط ترحيب وشكر من حاخام يتولى مسئولية الإرشاد لمجموعة من المستوطنين فى منطقة القدس.

وفى وقت سابق، دعت ما تسمى "جماعات الهيكل" المزعوم أنصارها من المستوطنين إلى المشاركة في اقتحامات واسعة للمسجد الأقصى المبارك، بذريعة إحياء ذكرى "حصار الهيكل المزعوم" بحسب النصوص اليهودية، وذكرت وكالة "صفا" الفلسطينية تستعد تلك الجماعات المتطرفة لتنفيذ اقتحاماتها التهويدية وبرامجها داخل الأقصى، إحياءً لمزاعم بهذه الذكرى.

وبحسب الدعوات التي وزعتها تلك الجماعات، فإن "اتحاد منظمات الهيكل" سينفذ اقتحامات مصحوبة بمحاضرات يلقيها حاخامات يهود داخل الأقصى في منطقة مصلى باب الرحمة، حيث كان يوافق يوم وقتها ذكرى بداية "حصار الهيكل المزعوم" بحسب النصوص اليهودية، وهو ما يوافق العاشر من شهر "طيفت العبري"، الذي يعتبر "يوم صيام خفيف لا يحظر فيه ما يحظر في يوم الغفران".

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حاخام يشكر شرطة الاحتلال على مساعدة كبار السن



لحظة اقتحام المسجد الاقصى

وكان 40 مستوطنًا متطرفًا اقتحموا المسجد الأقصى من باب المغاربة وتجولوا في أنحاء متفرقة من باحاته وسط تلقيهم شروحات عن "الهيكل"، ومحاولات لأداء طقوس تلمودية بالمسجد.

فيما نشرت قبلها وسائل إعلام محلية فلسطينية، مقطع فيديو للمتطرف الإسرائيلى يهودا غليك وهو يقتحم المسجد الأقصى برفقة مجموعة من المستوطنين وفى حماية قوات الاحتلال الإسرائيلى، حيث اشتهر المتطرف الإسرائيلى يهودا غليك بتكرار عمليات اقتحاماته لساحات المسجد المقدسة والتشجيع على تنفيذ هذه الانتهاكات وسط حراسات مشددة من الجيش الإسرائيلى حتى لا يفتك به المواطنين الفلسطينيين لقيامه بتدنيس المشاعر المقدسة للمسلمين.