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الزغاريد والتصفيق يستقبلان البابا تواضروس في إيبارشية طما

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عماد خليل 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وصل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، إلى إيبارشية طما، صباح الثلاثاء، يرافقه عدد كبير من الآباء المطارنة والأساقفة، حيث كان في استقباله نيافة الأنبا إسحق، أسقف الإيبارشية ومجمع الآباء الكهنة، وشعب غفير من أبناء الإيبارشية.

وعزفت فرق كشافة المطرانية موسيقاها المميزة ترحيبًا بقداسته، وتقدم خورس الشمامسة موكب قداسة البابا بألحان الفرح واستقبال البطريرك. وعلت أصوات «الزغاريد» والتصفيق لدى دخوله إلى صحن الكنيسة.

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وينتظر قداسة البابا بـ«طما» عمل رعوي مكثف، حيث من المقرر أن يتم تدشين 9 مذابح، وكذلك حوامل الأيقونات بالكنيسة التي توجد بها 5 كنائس، من بينها الكنيستان الرئيسيتان اللتان تحملان اسم الشهيد أبوفام الجندي، وبكل منهما ثلاثة مذابح، إلى جانب ثلاث كنائس أخرى.

وهذه هي الإيبارشية الخامسة من بين إيبارشيات محافظة سوهاج التي يزورها قداسة البابا ضمن جولته الرعوية الحالية والتي بدأت، السبت الماضي، والتي من المقرر أن تستغرق خمسة أيام.

وتضم محافظة سوهاج 6 إيبارشيات، هي: البلينا ودار السلام، جرجا، سوهاج والمنشأة والمراغة، أخميم وساقلتة، طهطا وجهينة، طما.

البابا تواضروس يصل طما
البابا تواضروس يصل طما
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