شكرا لقرائتكم خبر عن مدير «وسط الإسكندرية التعليمية» تهنئ نزيلات دار الشيوخ الكاثوليكية للمسنين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرت الدكتورة إيمان شرف، مدير عام إدارة وسط التعليمية في الإسكندرية، جولة إلى دار «الشيوخ الدولية» للمسنين، لتهنئة نزيلات الدار بعيد الميلاد المجيد.

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رافق «شرف»، خلال الجولة، القمص أنطونيوس غطاس، وكيل كاتدرائية الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ومدير المدارس الكاثوليكية في مصر، المستشار إبراهيم عبدالله، رئيس مجلس أمناء الإدارة، ونسيم جورج، منسق المدارس الكاثوليكية بمجلس الأمناء.

خلال الزيارة، قدمت مدير إدارة وسط التعليمية هدايا تذكارية للنزلاء والتقطت صورًا أمام مجسمات ميلاد المسيح عليه السلام.

وفي سياق متصل، ترأست «شرف» اجتماعًا ضم رؤساء اللجان والمراقبين الأوائل للإعلان عن الاستعدادات النهائية لامتحانات الشهادة الإعدادية المقرر انطلاقها، الخميس المقبل.

مدير منطقة وسط الإسكندرية التعليمية تزور نزيلات دار الشيوخ الكاثوليكي للمسنين

مدير منطقة وسط الإسكندرية التعليمية تزور نزيلات دار الشيوخ الكاثوليكي للمسنين

مدير منطقة وسط الإسكندرية التعليمية تزور نزيلات دار الشيوخ الكاثوليكي للمسنين

مدير منطقة وسط الإسكندرية التعليمية تزور نزيلات دار الشيوخ الكاثوليكي للمسنين

مدير منطقة وسط الإسكندرية التعليمية تزور نزيلات دار الشيوخ الكاثوليكي للمسنين