شكرا لقرائتكم خبر عن منطقة ترفيهية ومكتبة للمشروعات الصغيرة للشباب بمدينة بنها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، اجتماعا مع عدد من القيادات منهم سامر عبدالسلام، المدير التنفيذي لشركة «أسواق مصر»، التابعة لصندوق «تحيا مصر»، الدكتور أحمد الجزار، مدير قطاع التنفيذ بالشركة، والمهندس شادي سالم، عضو مجلس إدارة شركة «أسواق مصر»، حيث تم استعراض الخطوات التنفيذية لإقامة مشروع ترفيهي يهدف إلى الارتقاء بالمنطق وتوفير فرص عمل لشباب المحافظة بمدينة بنها على مساحة 18500 م2 تقريباً.

من المقرر أن ينفذ المشروع على مراحل وفقا لجداول زمنية محددة حيث يشمل المشروع تنفيذ مجمع متكامل للمشروعات الصغيرة للشباب في شكل حضاري وممارسة نشاطهم في إطار قانوني من خلال وحدات ثابتة ومتنقلة تتميز بشكل جمالى، بجانب أماكن مخصصة لعرض المأكولات والمشروبات الخفيفة، بالإضافة إلى مكتبة ثقافية ومسرح مكشوف وأماكن لألعاب الأطفال وممشى ومكان لهواة الصيد.

وقال المحافظ، في تصريحات له، إن الهدف من تطبيق هذه الفكرة هو إيجاد فرص عمل للشباب لمحاربة البطالة وزرع ثقافة العمل الحر وتشجيع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، بالإضافة إلى خلق متنفس للمواطنين.