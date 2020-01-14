شكرا لقرائتكم خبر عن قرار وزارى بإنشاء أول حاضنة تكنولوجية للنظم الذكية فى جامعة الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور عصام أحمد الكردي، رئيس جامعة الإسكندرية، صدور قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بإنشاء أول حاضنة تكنولوجية فى جامعة الإسكندرية، تحت مسمى «حاضنة جامعة الإسكندرية التكنولوجية للنظم الذكية»، لتقديم أنشطة لدعم وتوفير خدمات الأعمال والاستشارات الفنية والعلمية لمشروعات البحث العلمي والشركات الناشئة في مجال تطوير نظم البنية التحتية والخدمات الذكية.

وقال «الكردي» إن هذا القرار سيتيح لجامعة الإسكندرية الاستفادة من مخرجات المشاريع البحثية والأفكار الابتكارية بإنشاء الشركات أو الاشتراك مع الغير في إنشاء شركات.

ولفت إلى انه سيتم إنشاء موقع إلكتروني لجميع الخدمات التى تقدمها الحاضنة للجهات المستفيدة والتى تقدمها للفرق البحثية وأصحاب الأفكار الواعدة من أعضاء هيئة التدريس والباحثين والطلاب والمبتكرين، موضحاً أن أنشطة الحاضنة ستتضمن التواصل مع الجهات ذات الصلة بتخصصها، وعقد ندوات تعريفية بهدف استقطاب المجموعات البحثية والأفكار الواعدة بمجال عمل الحاضنة، وعقد اتفاقيات تعاون مع حاضنات تكنولوجية محلية ودولية أخرى، والتعاقد مع مطورين لتنفيذ أنشطة الخدمات الداعمة للمشروعات البحثية والشركات الناشئة والحاضنة التكنولوجية.