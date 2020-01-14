شكرا لقرائتكم خبر عن إنشاء منطقة ترفيهية في بنها بالتعاون مع صندوق «تحيا مصر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، اجتماعا مع سامر عبدالسلام، المدير التنفيذي لشركة أسواق مصر التابعة لصندوق «تحيا مصر»، وعدد من مسؤولي الشركة، لاستعراض الخطوات التنفيذية لإقامة مشروع ترفيهي بمدينة بنها على مساحة 18500 م2 للارتقاء بالمنطقة وتوفير فرص عمل لشباب المحافظة.

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وقال المحافظ إن المشروع سينفذ على مراحل وفقا لجداول زمنية محددة حيث يشتمل المشروع تنفيذ مجمع متكامل للمشروعات الصغيرة للشباب في شكل حضاري وممارسة نشاطهم في إطار قانوني من خلال وحدات ثابتة ومتنقلة تتميز بشكل جمالى وأماكن مخصصة لعرض المأكولات والمشروبات الخفيفة، إضافة إلى مكتبة ثقافية ومسرح مكشوف وأماكن لألعاب الأطفال وممشى ومكان لهواة الصيد.

وأضاف المحافظ أن الهدف من تطبيق هذه الفكرة بالمحافظة هو إيجاد فرص عمل للشباب لمحاربة البطالة وزرع ثقافة العمل الحر لدى الشباب وتشجيع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، بالإضافة إلى خلق متنفس للمواطنين.

حضر الاجتماع الدكتورة إيمان ريان، نائب المحافظ، ومديرو الشؤون الاقتصادية والاستثمار والشؤون القانونية والمكتب الفنى ووحدة تطوير العشوائيات والتنسيق الحضرى وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.