شكرا لقرائتكم خبر عن انتظام 500 ألف من طلاب الصف الثاني الثانوي بامتحانى الأحياء والفلسفة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
بدأ نحو 500 ألف من طلاب الصف الثاني الثانوي امتحان مادة الأحياء لطلاب الشعبة العلمية، فيما بدأ طلاب الشعبة الأدبية الامتحان في مادة الفلسفة والمنطق وذلك إلكترونيا عبر أجهزة التابلت.
كما بدأ نحو 140 ألف طالب وطالبة الامتحانات ورقيا بنفس المواد بالمدارس غير المجهزة تكنولوجيا، ويتكون كل امتحان من 30 سؤالا بنظام الاختيار من متعدد ويسمح باستخدام الكتاب المدرسي «open book».
فيما يؤدي طلاب الصف الأول الثانوي الامتحان ورقيا في مادة الأحياء في الفترة المسائية في الواحدة بعد الظهر.
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