شكرا لقرائتكم خبر عن دورة تدريبية حول التخطيط الاستراتيجي لقيادات الوحدات الإدارية في البحر الأحمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت مديرية التنظيم والإدارة بالبحر الأحمر أول دورة تدريبية لقيادات الوحدات الإدارية بمختلف المديريات الخدمية بالمحافظة حول مهارات التخطيط الاستراتيجي لعدد 40 متدربا ومتدربة، لمدة 3 أيام، حاضر فيها الدكتور ياسر خليل، المدرب الدولي المعتمد والخبير التربوي والإداري.

وقال «خليل» إن الدولة تسعى إلى تخصيص وحدة إدارية مستقلة للتخطيط الاسترانيجي بكل الدوائر والإدارات الحكومية، لما للتخطيط الاستراتيجي من أهمية كبيرة في تحريك المؤسسات نحو استشراف المستقبل والاستعداد الجيد له، كما يشكل هذا العدد من المتدربين المؤهلين فريق عمل يمكن استثماره في المسح البيئي للمحافظة.