شكرا لقرائتكم خبر عن قرار وزاري بإنشاء أول حاضنة تكنولوجية للنظم الذكية في جامعة الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور عصام أحمد الكردي، رئيس جامعة الإسكندرية، صدور قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي بإنشاء أول حاضنة تكنولوجية في الجامعة، تحت مسمى «حاضنة جامعة الإسكندرية التكنولوجية للنظم الذكية»، لتقديم أنشطة لدعم وتوفير خدمات الأعمال والاستشارات الفنية والعلمية لمشروعات البحث العلمي والشركات الناشئة في مجال تطوير نظم البنية التحتية والخدمات الذكية.

وقال «الكردي» إن القرار سيتيح لجامعة الإسكندرية الاستفادة من مخرجات المشاريع البحثية والأفكار الابتكارية بإنشاء الشركات أو الاشتراك مع الغير في إنشاء شركات، ومن المقرر إنشاء موقع إلكتروني لجميع الخدمات التي تقدمها الحاضنة للجهات المستفيدة، التي تقدمها للفرق البحثية وأصحاب الأفكار الواعدة من أعضاء هيئة التدريس والباحثين والطلاب والمبتكرين.

وأوضح «الكردي» أن أنشطة الحاضنة سوف تتضمن التواصل مع الجهات ذات الصلة بتخصصها، وعقد ندوات تعريفية بهدف استقطاب المجموعات البحثية والأفكار الواعدة بمجال عمل الحاضنة، وعقد اتفاقيات تعاون مع حاضنات تكنولوجية محلية ودولية أخرى، والتعاقد مع مطورين لتنفيذ أنشطة الخدمات الداعمة للمشروعات البحثية والشركات الناشئة والحاضنة التكنولوجية.