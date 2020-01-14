شكرا لقرائتكم خبر عن بعد ساعة.. تداول صور امتحان الأحياء لـ«ثانية ثانوي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار بعد ساعة من بدء الامتحان، تداولت صفحات دفعة تانية ثانوي 2020 على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» صورا لأسئلة امتحان الأحياء الإلكتروني الذي يؤديه الطلاب عبر «التابلت». وبدأ الطلاب تداول الصور وإجاباتها على «فيسبوك»، فيما بدأت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم تتبع الصور للتأكد من صحتها والكشف عن مصدرها لتطبيق قانون الغش على المسؤولين عن الواقعة.

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