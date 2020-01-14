شكرا لقرائتكم خبر عن المتهمون بقتل «شهيد الشهامة» يصلون محكمة شبين الكوم في سيارة مدرعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وصل المتهمون الأربعة بقتل محمود البنا المعروف إعلاميًا باسم «شهيد الشهامة» إلى محكمة شبين الكوم، لحضور أولى جلسات الاستئناف المقدم منهم على قرار حبسهم، أمام محكمة جنايات مستأنف الطفل بشبين الكوم، والمحكوم فيها على محمود راجح و2 آخرين، بالسجن 15 سنة، و5 سنوات للمتهم الرابع والذى ساعد المتهم الأول على الفرار من مكان الواقعة.

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وحضر المتهمون في سيارة مدرعة، يرتدون ملابسهم المدنية، عدا المتهم الأول محمد راجح الذي حضر بملابس السجن، ودخلوا من الباب الرئيسى للمحكمة، وتم عمل كردون أمنى من رجال الأمن حول المتهمين أثناء دخولهم المحكمة.

وأصدرت محكمة جنايات الطفل بشبين الكوم في محافظة المنوفية، بتاريخ 22 ديسمبر الماضى، خلال رابع جلسات محاكمة المتهمين بقتل الطالب محمود البنا، برئاسة المستشار باهر حسين، رئيس المحكمة، حكمًا بالحبس 15 سنة، على محمد راجح و2 آخرين والحبس 5 سنوات للمتهم الرابع، قائد الدراجة البخارية الذي ساعد المتهم الأول، محمد راجح على الهرب من مكان الحادث.

ووقعت الجريمة يوم 9 أكتوبر وهزت أرجاء مدينة تلا بالمنوفية وتحولت إلى قضية رأى عام، وشهدت مدينتا تلا وشبين الكوم بمحافظة المنوفية مظاهرات للمطالبة بالقصاص للبنا، وأمر المستشار حمادة الصاوى، النائب العام، بإحالة المتهم محمد راجح وثلاثة آخرين محبوسين إلى محاكمة جنائية عاجلة لاتهامهم بقتل المجني عليه محمود محمد البنا عمداً مع سبق الإصرار والترصد.