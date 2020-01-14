شكرا لقرائتكم خبر عن «حق البنا مصير العدل».. هاشتاج على «تويتر» قبل استئناف المتهمين بقتل «شهيد الشهامة» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
دشن عدد من مستخدمى موقع «تويتر» هاشتاج بعنوان «#حق_البنا_مصير_العدل» قبل ساعات من بدء نظر أولى جلسات استئناف المتهمين بقتل الطالب محمود البنا، على الحكم الصادر من محكمة جنايات الطفل بشبين الكوم بحبس محمد راجح و2 آخرين 15 سنة، والسجن 5 سنوات للمتهم الرابع، في القضة المعروفة إعلاميًا بـ«شهيد الشهامة».
ووضع مستخدمو «تويتر» صورة «البنا» عبر الـ«هاشتاج» الذي حمل العديد من التعليقات، ومنها: «ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون»، و«أماه إني ذاهب إلى ربي لأخبره بكل شيء».
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