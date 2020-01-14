شكرا لقرائتكم خبر عن «المالية»: إجراءات جديدة لتعزيز الحوكمة بالجهات الإدارية.. وإحالة المخالفين للنيابة فورًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اتخذت وزارة المالية إجراءات جديدة بالجهات الإدارية تُسهم في تعزيز الحوكمة المالية والإدارية، والحفاظ على المال العام، وحقوق العاملين.

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وطالبت الوزارة، في كتاب دوري جديد لقطاع الحسابات والمديريات المالية، رؤساء الإدارات المركزية ومديري عموم الشؤون المالية بالجهات الإدارية بالتوجيه بالمراجعة الدورية المستمرة على فترات مُتقاربة لكل البطاقات البنكية، والتأكد من صدورها أو سريانها للعاملين الذين مازالوا على رأس العمل فعليًا، وإلغاء أي بطاقات صادرة لغيرهم، وإيقاف أي مبالغ لبطاقات العاملين الحاصلين على أجازات خاصة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة المخالفين فورًا للنيابة، على ضوء ما تُسفر عنه هذه المراجعات الدورية.

وشدد عماد عواد، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، على حظر تسلم مُدخلي البيانات لأي من بطاقات الدفع الإلكتروني، أو الأرقام السرية الخاصة بموظفي الجهة، بحيث يتم الالتزام بتشكيل لجنتين ثلاثيتين إحداهما لتسلم البطاقات والأخرى للأرقام السرية، على ألا يكون أعضاء اللجنتين من الوحدة الحسابية أو العاملين على منظومتي شبكة المعلومات المالية الحكومية «GFMIS»، ومنظومة الدفع الإلكتروني «GPS»، وألا يشترك أي منهم في اللجنتين معًا.

وأوضح، في بيان صحفى للوزارة، الثلاثاء، أن اللجنة الثلاثية الأولى تتولى تسلم بطاقات الدفع الإلكتروني من البنك المتعاقد مع الجهة، وتسليمها للعاملين أصحاب البطاقات، وتحرير محضر بذلك، ويُوقع عليه أعضاء اللجنة، ويُعتمد من الجهة، ويُرفق به صور البطاقات الشخصية لمتسلمى البطاقات، وتتولى اللجنة الثلاثية الثانية تسلم الأرقام السرية من البنك المُتعاقد مع الجهة وتسليِمها للعاملين، وتحرير محضر بذلك يُوقع عليه أعضاء اللجنة، ويُعتمد من الجهة، ويُرفق به صور بطاقات متسلمى الأرقام السرية أيضًا، لافتًا إلى أن كل لجنة ترسل صورة من محضرها إلى ممثل وزارة المالية، وفرع البنك المتعاقد عليه.