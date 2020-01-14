شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية في أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انطلقت امتحانات الفصل الدراسى الأول لامتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2019/2020 بمدارس أسوان، الثلاثاء، حيث يؤدى طلاب الشهادة الإعدادية البالغ عددهم 24 ألفا 180 طالبا وطالبة (عام، خاص، لغات، رياضى، دمج ومنازل) امتحانهم في مادة اللغة العربية والخط والإملاء، أمام 292 لجنة على مستوى المديرية، بواقع 67 لجنة بإدارة أسوان، و21 لجنة بإدارة دراو، 35 لجنة بإدارة نصر النوبة، و73 لجنة بإدارة كوم امبو، و96 لجنة بإدارة إدفو.

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وقال الدكتور السيد الفيومي، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، إن امتحانات الشهادة الإعدادية تنتهى، الأربعاء 22 يناير الجاري، بامتحان الدراسات الاجتماعية للجميع، عدا مدارس اللغات التي تنهى امتحاناتها يوم الخميس 23 يناير الجارى بمواد المستوى الرفيع.

وأكد «الفيومى» أن المديرية أنهت كافة الاستعدادات لامتحانات الشهادة الإعدادية، حيث تم تأمين جميع اللجان، كما تم تشكيل غرف عمليات بالمديرية والإدارات لتلقى أي شكاوى أو مشكلات قد تحدث خلال فترة الامتحانات.

وشدد على ضرورة التزام الجميع بكافة الضوابط والقواعد المنظمة للعملية الامتحانية، لافتًا إلى أنه تم التنبيه على القائمين على اللجان والامتحانات ضرورة توفير الهدوء داخل اللجان والتصدى لمحاولات الغش بكل حزم.