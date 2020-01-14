شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة نجل مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

توفى نجل الدكتورة مايا مرسى، رئيس المجلس القومى للمرأة، الشاب أمين تامر، وستقام صلاة الجنازة ظهر اليوم الثلاثاء، بمسجد السيدة نفيسة.

وعبر صفحة المجلس القومي للمرأة على «فيس بوك»، جاء البيان: «بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره استرد الله وديعته وإنا لله وإنا إليه راجعون.... توفي إلى رحمة الله تعالي أمين تامر موسي، نجل الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومى للمرأة، والذى وافته المنية مساء أمس، وستقام صلاة الجنازة اليوم الثلاثاء عقب صلاة الظهر بمسجد السيدة نفيسة».

وتابع المجلس بيانه: «ويتقدم جميع عضوات وأعضاء المجلس وأمانته العامة ولجانه وفروعه بالمحافظات بخالص التعازى والمواساة للدكتورة مايا مرسي، داعين الله عز وجل أن يتغمد الفقيد برحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون».