شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر اعترافات شاب الشرقية المتهم بضرب أمه بالفأس لرفضها غسل ملابسه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بندم شديد وقف "إسلام" 28 سنة عامل بأحدي الشركات ومقيم بقرية بمحافظة الشرقية، يروي أمام جهات التحقيقات واقعة تعديه علي والدته بالضرب، مبررا ذلك أنها كانت ساعة شيطان ولم يقصد، وأقر في التحقيقات التي بأشرت معه، أن ظروفه المادية لم تساعده من الزواج وبلغ 28 عاما ولم يتزوج مثل عدد من أصحابه وأن والدته كانت تجبره علي دفع مبالغ مالية شهريا في المنزل لكي يساعدها في مصاريف المنزل، وخاصة أن والده متزوج من سيدة أخري.

وتابع المتهم، أنه شعر بندم شديد، وأن والدته كانت ترفض غسل ملابسه وتعامله معاملة سيئة.

فيما أفاد أحد شهود العيان بالقرية، أن المجني عليها أصيبت منذ عدة سنوات بالرعاش وحالتها الصحية ليست علي ما يرام وخاصة أنها ترعي أحد أبنائها الذي لديه ظروف صحية وأنها سيدة في حالها.

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بداية الواقعة بتلقي اللواء عاطف مهران، مساعد وزيرالداخلية، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية،يفيد بلاغا من مستشفي الأحرار بوصول" أم الهنا م م ال " 60 سنة مقيمة قرية تابعة لمركز منياالقمح مصابة بنزيف بالمخ وكسر بالجمجمة، وتم حجزها بالعناية وحالتها سيئة للغاية.

وتبين من التحريات الأولية التي قام بها ضباط مباحث منيا القمح، قيام نجلها " إسلام س ش إ" 28 سنة عامل بإحدى الشركات بمدينة العبور، بالتعدي عليها بالضرب بفأس، بسبب خلافات أسرية رفضها غسل ملابسه ولاذا بالفرار، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 1860 جنح مركز شرطة منيا القمح لسنة 2020.

وبالعرض علي النيابة العامة بمركز منيا القمح، قرت ضبط وإحضار المتهم وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، والاستعلام عن التقارير الطبية للمصابة من المستشفي، وتم تمكنت قوة أمنية برئاسة الرائد محمد فؤاد، رئيس نيابة منيا القمح، ومعاونيه، بإشراف العقيد جاسر زايد، رئيس فرع البحث الجنائي لفرع الجنوب، بإشراف اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، وبالتنسيق مع فرع الأمن العام، من ضبط المتهم، الذي أقر أمام رجال البحث الجنائي بقيامه بإرتكاب الواقعة، وبعرضه علي نيابة منيا القمح، قررت حبسه أربعة أيام علي ذمة التحقيقات، صدر القرار، برئاسة أحمد أبوزيد، وبإشراف المستشار الدكتور أحمد التهامي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، مع مراعاة التجديد له في المواعيد القانونية.

وفي سياق متصل، أفاد مصدر طبي بمستشفي الأحرار التعليمي، بمحافظة الشرقية، اليوم، أن حالة السيدة غير مستقرة وسيئة للغاية، وتم وضعها علي الأجهزة وصعب سماع أقولها في المحضر المحرر ضد نجلها الذي قام بالتعدي عليها بالضرب لرفضها غسل ملابسه، كما ادعي في التحقيقات التي بأشرت معه في النيابة العامة، بمركز منيا القمح.