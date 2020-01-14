شكرا لقرائتكم خبر عن "قلبه عليا حجر".. عامل يهشم رأس والدته بسوهاج.. ويعترف: قتلتها لسوء سلوكها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطه جرجا جنوب محافظة سوهاج برئاسة الرائد عزت سليمان رئيس مباحث المركز بإشراف اللواء عبد الحميد أبو موسى مدير إدارة المباحث الجنائية من كشف غموض واقعة العثور على جثة سيدة داخل منزلها بدائرة المركز، غارقة فى دمائها، وإقرار نجلها فى محضر رسمى أن سبب الوفاة سقوطها من علو على غير الحقيقة.

تبين من التحريات أن الإبن هو الجانى، حيث قام بالتعدى عليها بالضرب علو رأسها باستخدام عصا حتى فارقت الحياه، معللا سبب ذلك بسبب سوء سلوكها.

كان اللواء دكتور حسن محمود مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من اللواء ابراهيم جمال نائب المدير لقطاع الجنوب، جاء فيه بوفاة ربه منزل فى ظروف غامضة دائرة مركز جرجا، حيث تشير التحريات إلى أن وراء ذلك شبهه جنائية.

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على الفور، وبعرض المعلومات والتحريات على اللواء عبد الحميد أبوموسى مدير إدارة المباحث الجنائية قرر سرعة كشف غموض الواقعة وملابساتها وتشكيل فريق بحث برئاسة العقيد أحمد شوقى زيدان رئيس فرع بحث الجنوب، وقيادة الرائد عزت سليمان رئيس وحده مباحث المركز، تم وضع خطه بحث وعقب تقنين الإجراءات تبين من التحريات الأولية بوصول المدعوة "زينب.ع ع 45 سنة ربة منزل" وتقيم دائرة مركز شرطه جرجا الى مستشفى جرجا العام " جثة هامدة " ادعاء سقوط من علو وبمتابعة تقرير مفتش الصحة أفاد بإصابتها " كسر بالجمجمة أدى إلى نزيف داخلى بالمخ " ولا يمكن الجزم بسبب الوفاة.

توصلت تحريات وحدة مباحث المركز إلى قيام نجل المتوفاة المدعو الحسينى ا ع 29 سنه عامل، ويقيم بذات الناحية بالتعدى على والدته بالضرب بعصا شوم مما نتج عنه إصابته ووفاتها، تم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وذلك بسبب سوء سلوكها والتخلص من العصا بإحد المصارف المجاوره لمنزلهم، تم تحرير محضرا بالواقعة وجار العرض على النيابه العامه لتتولى التحقيق.