شكرا لقرائتكم خبر عن عزاء نجل الدكتورة مايا مرسى غدا بمسجد المشير بعد صلاة المغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقام غدا الأربعاء، عزاء أمين تامر موسي، نجل الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومى للمرأة، بمسجد المشير عقب صلاة المغرب، وكان أمين تامر موسي، نجل الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومى للمرأة، وافته المنية مساء أمس الإثنين، وتشيع الجنازة اليوم الثلاثاء عقب صلاة الظهر بمسجد السيدة نفيسة.

وتقدم جميع عضوات وأعضاء المجلس وأمانته العامة ولجانه وفروعه بالمحافظات بخالص التعازى والمواساة للدكتورة مايا مرسي، داعين الله عز وجل ان يتغمد الفقيد برحمته وان يلهم اهله وذويه الصبر والسلوان.

كان قد نشر بيان على الصفحة الرسمية للمجلس القومى للمرأة: "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره استرد الله وديعته وإنا لله وإنا إليه راجعون.... توفى إلى رحمة الله تعالى أمين تامر، نجل الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة، والذى وافته المنيه مساء أمس وستقام صلاة الجنازة اليوم الثلاثاء عقب صلاة الظهر بمسجد السيدة نفيسة.