شكرا لقرائتكم خبر عن تداول أسئلة الأحياء والفلسفة للثانى الثانوى على جروبات الفيس.. والتعليم تحقق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تداولت بعض صفحات الفيس وجروبات الواتس أسئلة امتحان مادتى الأحياء للشعبة العلمية والفلسفة والمنطق الشعبة الأدبية لطلاب الصف الثانى الثانوى العام، قبل انتهاء نصف الوقت، حيث من المقرر أن ينتهى الاختبارات فى الـ 11 صباحا. وقالت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن غرفة العمليات اتخذت الضوابط والإجراءات اللازمة حيال الطلاب المسئولين عن تصوير الامتحانات.

وكانت امتحانات الفصل الدراسى الأول، لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى انطلقت السبت 11 يناير الجارى وتستمر حتى 22 من نفس الشهر للصف الثاني الثانوي و23 لطلاب أولى ثانوى، جدير بالذكر أن الطلاب أدوا امتحان مادتى اللغة العربية والأجنبية الأولى خلال الأيام الماضية.

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ويؤدى الامتحانات 587 ألفا و108 طلاب بالصف الثاني الثانوى فى اللغة الأجنبية الأولى، على التابلت إلكترونيا، كما أنه من المقرر أن يؤدى 140 ألف طالب وطالبة من طلاب "المنازل والمستشفيات والخدمات والسجون" امتحان اللغة الأجنبية الأولى بصورة ورقية في الفترة الصباحية، فضًلا عن أداء طلبة 300 مدرسة (عام) الامتحان ورقيًا نظرًا لعدم استكمال البنية التكنولوجية بها، كما أدى طلاب 300 مدرسة خاصة لم يستكملوا إجراءات التعاقد لتجهيز البنية التكنولوجية الامتحان ورقيًا، كما يؤدى فى الفترة المسائية قرابة 607 آلاف و714 طالبا وطالبة بالصف الأول الثانوى، امتحان اللغة الأجنبية الأولى (ورقيًا) وفقًا لنظام التقييم الجديد الذى يعتمد على تغيير نوعية الأسئلة لقياس نواتج التعلم، المرتبطة بالفهم وليس الحفظ والتلقين.

وكان الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أكد أن نجاح التطوير فى الثانوى العام لا يرتبط بتصميم الشبكات وإنما بتصميم الأسئلة وطريقة التقييم والتركيز على فهم مخرجات التعلم، موضحًا أن الامتحانات تتم بطرق متنوعة على الشبكات ولا علاقة لموضوع التكنولوجيا بهدف التطوير.



