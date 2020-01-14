شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يزور مطرانية أخميم وساقلتة والأقباط يصطفون لاستقباله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زار قداسة البابا تواضروس الثاني كنيسة الرسولين بطرس وبولس (مقر إيبارشية إخميم وساقلته) مساء امس حيث ألقي عظة في لقاء مع شعب الإيبارشية، حيث كان في استقبال قداسته، مطران الإيبارشية الأنبا بسادة ومجمع كهنتها، وأعداد كبيرة من الشعب، حيث ألقى الأنبا بسادة كلمة ترحيب بقداسة البابا، وتحدث عدد من الآباء الكهنة وأحد الأراخنة، وأعرب الجميع عن سعادتهم البالغة بزيارة البابا، مشيرين إلى تاريخ مدينة إخميم العريقة وكذلك إلى أنشطة ومجالات الخدمة والرعاية بالإيبارشية.

رافق قداسة البابا تواضروس خلال الزيارة من أساقفة الكنيسة، إلى جانب الأنبا بسادة مطران الإيبارشية، كلا من : الأنبا إشعياء مطران طهطا وجهينة، والأنبا باخوم أسقف سوهاج والمنشاة والمراغة، والأنبا دانيال أسقف المعادي وسكرتير المجمع المقدس، والأنبا مرقوريوس أسقف جرجا، والأنبا أولوجيوس أسقف ورئيس دير القديس الأنبا شنوده بسوهاج، والأنبا أنجيلوس الأسقف العام لكنائس قطاع شبرا الشمالية والأنبا يواقيم الأسقف العام لإسنا وأرمنت، والأنبا بيجول أسقف ورئيس الدير المحرق، والأنبا ساويرس الأسقف العام والمشرف على أديرة القديسين الأنبا توماس بالخطاطبة وإخميم والأنبا موسى بالعلمين والأنبا بقطر بالخطاطبة، والأنبا ميخائيل الأسقف العام لكنائس قطاع حدائق القبة والأنبا ثاؤفيلس أسقف منفلوط والأنبا متاؤس أسقف ورئيس دير السيدة العذراء بجبل أخميم.

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فيما تجمع المئات من شعب إيبارشية إخميم وساقلته بطول الطريق إلى مقر المطرانية للترحيب بقداسة البابا تواضروس الثاني وليتمكنوا من رؤيته بعد أن امتلأت كنيسة المطرانية لآخرها بأبناء الإيبارشية، حيث علت هتافاتهم لدى مرور سيارة قداسته أمامهم، متجهة إلى كنيسة الرسولين بطرس وبولس (مقر المطرانية)