شكرا لقرائتكم خبر عن مسئول البرامج الثقافية باليونسكو تزور المتحف القومى للحضارة بالفسطاط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل أمس المتحف القومى للحضارة المصرية بالفسطاط، أكاتسوكى تاكاهاشى، مسئول البرامج الثقافية بمكتب اليونسكو بالقاهرة والوفد المرافق لها، حيث كان فى استقبالهم الدكتور أحمد الشربينى المشرف العام لمتحف الحضارة، وفيروز فكرى المشرف على إدارة التعاون الدولى بالمتحف، وأوضح د. الشربينى أن هذه هى الزيارة الأولى للسيدة تاكاهاشى للمتحف القومى للحضارة المصرية، والتي حرصت على زيارته فور توليها مهام منصبها الجديد بالقاهرة، وتضمنت الزيارة جولة شاملة لجميع قاعات المتحف، وأقسامه المختلفة والتعرف على الانشطة التي ينظمها المتحف بصورة مستمرة.

وأضاف أنه حرص خلال اللقاء على الاجتماع مع تاكاهاشي والوفد المرافق لها لبحث الاستعدادات والتجهيزات التى يتخذها المتحف لافتتاحه في الوقت المحدد له، ومناقشة فرص تعزيز التعاون المشترك مع منظمة اليونسكو لتطوير العمل والنهوض بالمتحف، حيث تم بحث كيفية استخدام تكنولوجيا المعلومات فى المتاحف، وامكانية إقامة دورات تدريبية متخصصة للعاملين بالمتحف لرفع مستوى كفاءتهم، وتنظيم ورش عمل تثقيفية لمكافحة الاتجار بالآثار، وتعزيز الفرص في المشاركة في مؤتمرات وأنشطة اليونسكو.

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وفي نهاية الزيارة أعربت تاكاهاشي عن اهتمام منظمة اليونسكو بهذا الصرح الهام والتى تدعمه منذ وضع حجر الأساس فى عام 2002، واعجابها الشديد بما تم انجازه من أعمال في المتحف الذي يعد إنجازا هاما بما سيضمه من مقتنيات اثرية هامة تعرف الحضارة المصرية بمختلف مراحلها.

وأهدت المتحف كتاب من إصدارات اليونسكو عن حماية التراث الغير مادى بمناسبة الأنشطة الثقافية المتنوعة التى يقدمها، إلى جانب دوره المتميز فى خدمة المجتمع المحلى والدولى.



