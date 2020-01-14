شكرا لقرائتكم خبر عن الموتوسيكل هو المشروع.. علاء عمل مشروع دليفري بدون محل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - من يريد أن يعمل ويوفر لنفسه ولأولاده لقمة من الحلال لا يوقفه شيء، وهذا تحديدا ما فعله علاء الجابري، الذي أنشأ مشروع الكامل وبدأ رحلة الرزق الحلال على موتوسيكل، ورغم أنه لا يمتلك محل ولا رأس مال كبير إلا أنه نجح في إنشاء مشروع يدر عليه دخلا جيدا.

بدأ الفكرة مع علاء حينما كان يعمل على توك توك قبل قرابة العام، وكان يتصل المواطنين به لتوصيل الطلبات، وقرر أن يحوله لمشروع أكثر تنظيما، ورغم محاولات البعض لإحباطه قرر ان يجازف واشترى موتوسيكل خاص به، وصنع صندوق وكتب عليه اسمه ورقم الهاتف وفكرة المشروع.

قرر علاء أيضا التسويق لنفسه فطبع الكروت وبدأ توزيعها في المنطقة، والآن سدد ثمن الموتوسيكل الأول، واشترى الثاني ليقوم بتنمية مشروعه.

تبدأ رحلة العمل من الـ10 صباحا وحتى 1 صباح اليوم التالي، ويقوم بتوصيل حوالي 150 طلب الآن في اليوم الواحد، ويقول "الحمد لله مفيش يوم بروح إلا وربنا مراضيني فيه".

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ثمن توصيل الطلب على موتوسكيل "علاء" لا يتعدى الـ"5 جنيهات" أما عن أحلامه فهو يتمنى أن يمتلك في يوم من الأيام فريق كامل من الشباب يعمل على استكمال مشروعه.

وتابع: نفسي في يوم من الأيام أعمل تطبيق الناس تطلبني وتطلب الأتوبيسات اللي شغالة معايا من خلاله، وده أكيد هيسهلي كل حاجة.

وأضاف: الشغل مش عيب ومش حرام، أهم حاجة أنك متمدش أيدك لحد وربنا قال اسعى يا عبد وانا هسعى معاه.