شكرا لقرائتكم خبر عن سلطات المطار تعزل 17 راكبا قادمين من السودان بسبب شهادات الحمى الصفراء والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عزلت سلطات الحجر الصحى بمطار القاهرة الدولي اليوم الثلاثاء، 17 راكبا من جنسيات مختلفة، فور وصولهم من السودان على عدة رحلات طيران، بدون حملهم شهادات التطعيم ضد الحمي الصفراء، جاء ذلك على خلفية إنهاء إجراءات وصول ركاب الطائرات القادمة من الخرطوم، حيث فوجئ أطباء الحجر الصحي بعدم حمل 17 راكبا لشهادات التطعيم ضد العدوي ، وجنسياتهم مصري و امريكي وسوداني وسعودي وهولندي وبريطاني من إعمار مختلفة.
امر الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي ، بعزل الركاب بمستشفي حميات العباسية للتأكد من خلوهم من العدوي، وتم نقلهم تحت إشراف محمود غنيم مشرف اسعاف المطار الي مستشفي الحميات بعدة سيارات اسعاف من المطار.
يذكر أن إدارة الحجر الصحي بمطار القاهرة تنفذ إجراءات مشددة علي الركاب القادمين من بعض الدول الموبوءة بأمراض، والذين لا يحملون شهادات تطعيم ضد مرض الحمى الصفراء، وعزلهم قبل دخول البلاد، لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة عليهم.
وتقوم وزارة الصحة ممثلة فى إداراتها وهى العيادة الطبية والحجر الصحى بتقديم الخدمات الطبية اللازمة للركاب والموظفين من خلال أطقم الأطباء والممرضين على مدار الساعة وتحويل حالات الطوارىء للمستشفيات الخارجية عبر سيارات الإسعاف على مدار 24 ساعة وكذلك مراقبة وصول الركاب ومتابعة حالاتهم الصحية وتحديدا الرحلات القادمة من البلاد الموبوءة بأمراض تمثل خطورة على الصحة العامة للمواطنين حال العدوى وإتخاذ اللازم فيما يتعلق بحالاتهم الصحية .
وكانت أعلنت وزيرة الصحة والسكان، مناظرة 6 ملايين و59 ألفاً و135 راكباً، بمنافذ الدخول الجوية والبحرية والبرية للدولة المصرية خلال العام الماضى 2019، ضمن استراتيجية الوزارة لاتخاذ الإجراءات الوقائية والتدابير اللازمة الخاصة بإدارات الحجر الصحى المتواجدة فى جميع الموانئ والمطارات والمعابر البرية.
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