شكرا لقرائتكم خبر عن سلطات المطار تعزل 17 راكبا قادمين من السودان بسبب شهادات الحمى الصفراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عزلت سلطات الحجر الصحى بمطار القاهرة الدولي اليوم الثلاثاء، 17 راكبا من جنسيات مختلفة، فور وصولهم من السودان على عدة رحلات طيران، بدون حملهم شهادات التطعيم ضد الحمي الصفراء، جاء ذلك على خلفية إنهاء إجراءات وصول ركاب الطائرات القادمة من الخرطوم، حيث فوجئ أطباء الحجر الصحي بعدم حمل 17 راكبا لشهادات التطعيم ضد العدوي ، وجنسياتهم مصري و امريكي وسوداني وسعودي وهولندي وبريطاني من إعمار مختلفة.

امر الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي ، بعزل الركاب بمستشفي حميات العباسية للتأكد من خلوهم من العدوي، وتم نقلهم تحت إشراف محمود غنيم مشرف اسعاف المطار الي مستشفي الحميات بعدة سيارات اسعاف من المطار.