فيديو معلوماتى.. الموت على أجنحة الإهمال.. نقل وذبح الطيور بؤر نشر الأمراض

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مشاهد بعينها لا يمكن أن تغفلها عيناك، السيارات المحملة بالطيور الحية وهى تخترق الشوارع والتجمعات السكنية، الروائح المنبعثة من محلات الطيور والتى تزكم أنفك بمجرد مرورك جوارها، الريش المتطاير هنا وهناك والفضلات المبعثرة فى كل مكان والتى تصيبك بالذعر كلما أدركت انها أحد مصادر نقل الأمراض والأوبئة اليك ولأسرتك الصغيرة، تفاصيل كثيرة تصادفك فى حياتك اليومية ويتجدد معها التساؤل ما الذى يمكن فعله مع بؤر الأمراض والأوبئة تلك والموجودة حولك؟ لمعرفة قائمة الأمراض التي تنتقل للإنسان بسبب مخالفات ذبح الطيور في المحلات شاهد تقرير الفيديو التالى ..

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