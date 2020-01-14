"طارق" يطلب تطليق زوجته: "بتقولي أنا اعتبرتك ميت"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- فاطمة عادل:

تقدم "طارق" 33 سنة، بدعوى قضائية أمام محكمة الأسرة في التجمع الخامس، ضد زوجته "سمر. ع" 28 سنة، للمطالبة بتطليقها لما وقع عليه من ضرر، مبررًا طلبه: "قالتلي أنا اعتبرتك ميت".

يقول "طارق"، صاحب محلات لبيع الملابس، في دعواه: "تعرفت على زوجتي عن طريق الصدفة بعدما تشاجرت مع إحدى الموظفات في محل خاص بي، وذلك أثناء طلبها إعادة ملابس اشترتها، ومن حينها وكانت تتحدث معي على الهاتف والفيس بوك، وبعد فترة تفكير؛ تقدمت لخطبتها ووافقت أسرتها، وخلال أشهر الخطوبة تظاهرت زوجتي بأنها تبادلني نفس الشعور والعواطف، ولم يمر سوى 5 أشهر فقط على الخطوبة حتى انتقلنا للمعيشة سويًا".

يتابع الزوج: "خلال السنة الأولى من الزواج، لاحظت أنها تريد السيطرة على المنزل، وترغب أن يكون كل شيء في يدها، فهي تطالبني بمصاريف مستمرة ومستلزمات كثيرة للمنزل، وفي يوم نسيت شراء بعض الأشياء التي طالبتها فتشاجرنا سويًا، حتى عُدت مرة أخرى لشرائها في منتصف الليل، وأثناء عودتي قالتلي أنا اعتبرتك ميت أصلًا.. أنا بخدم نفسي بنفسي".

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يشكو الزوج زوجته قائلًا: "في بعض الأيام تغادر المنزل في تمام العاشرة مساءً، وتعود في الصباح، وحينها أعلم أنها ذهب لأهلها لكنها لم تطلب الأذن مني قط قبل ذهابها لأسرتها، وكنت أنتظر عودتها ونتحدث سويًا عما يحدث، وذات مرة وأثناء عتابي لها تحدثت بصوت مرتفع للغاية، الأمر الذي دفعني للاعتداء عليها بالضرب وحبسها بالغرفة".

يختتم الزوج: "حاولت كثيرًا تغيير طريقة حديثها معي، لكنها لا تقتنع سوى بتفكيرها، فعرضت عليها الطلاق بطريقة ودية لشعوري باستحالة المعيشة معها لكني فشلت، بعدما رفض والدها بشدة، كل ذلك في الوقت الذي لم أرها أو أتحدث معها -كانت بمنزل والدها- فتركت الوضع حتى طالت فترة ابتعادها عني وعن منزلها".

ويقول الزوج، إنه ذهب إلى محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، لرفع دعوى تطليق للضرر منها، وحملت رقم 630 لسنة 2019، ولا تزال منظورة أمام المحكمة لم يتم الفصل فيها، مضيفًا أن زوجته لم تستجب لطلبات الحضور.​