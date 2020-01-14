"العصار" يبحث سُبل التعاون المشترك مع سفير بيلاروسيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

استقبل الدكتور محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، سيرجي تيرتنتييف سفير بيلاروسيا بالقاهرة، والوفد المرافق له، وممثلين عن كل من وزارة الدفاع ووزارة التموين، ورئيس الشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية، اليوم الثلاثاء، لبحث موضوعات التعاون المشتركة القائمة والمستقبلية بين الجانبين، في مقر ديوان عام وزارة.

وعرض العصار رؤية الوزارة، حول تعميق التصنيع المحلي من خلال التعاون مع الشركات البيلاروسية، واستعراض قرار رئيس مجلس الوزراء بخصوص درج دولة بيلاروسيا في المناقصات "كبلد منشأ" للمنتجات المماثلة لمنتجات الشركات البيلاروسية، حيث تم بحث آليات تعزيز آفاق التعاون في مجالات التصنيع المشترك بين شركات الإنتاج الحربي والشركات البيلاروسية في العديد من المجالات مثل (الشاحنات طراز ماز بالتعاون مع شركة "ماز" - المعدات الزراعية بالتعاون مع شركة "ببروسكا أجروماش" - صوامع تخزين الغلال بالتعاون مع شركة "سيل أنرجو" - معدات ولوادر بالتعاون مع شركة "أمكادور" – الجرارات بالتعاون مع شركة "منسك تراكتورز" – المحركات بالتعاون مع شركة "منسك إنجنز").

وأشار الوزير، إلى حرص وزارة الإنتاج الحربي على تطوير العلاقات بين الجانبين في المجال الصناعي بما يحقق الاستفادة من التكنولوجيا البيلاروسية المتقدمة والإمكانيات الصناعية المتوفرة في شركات الإنتاج الحربي لتعظيم نسبة المكون المحلي وزيادة القيمة المضافة في الصناعة المحلية، إلى جانب سعي الوزارة لكي تكون لمنتجاتها فرص تنافسية كبيرة في السوق المصرية والعربية والأفريقية، وتأكيد جاهزية شركات الإنتاج الحربي لتوفير احتياجات السوق المحلي من المنتجات التي يتم تصنيعها في الفترة الحالية بالتعاون مع الشركات البيلاروسية وعلى رأسها منتجاتها من "الشاحنات واللوادر والمعدات الزراعية والصوامع والجرارات والمحركات"، وإمكانية تصدير هذه المنتجات إلى الدول الأفريقية بالاستفادة من الاتفاقيات التجارية ومناطق التجارة الحرة مثل "الكوميسا" بهدف تلبية احتياجات الأسواق الأفريقية من منتجاتها وزيادة ضخ العملة الأجنبية للبلاد.

Advertisements

وأعرب "تيرتنتييف" عن ثقته فيما تمتلكه شركات الإنتاج الحربي من إمكانيات تكنولوجية وتصنيعية وفنية وبشرية والتي عززت نجاح التعاون بينها وبين عدد من الشركات البيلاروسية، وهو ما يشجع العديد من الشركات البيلاروسية الأخرى إلى عقد المزيد من الشراكات مع "الإنتاج الحربي" لتعميق التصنيع في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

لافتًا إلى أنه سيتم عرض المنتجات التي يتم تصنيعها بالتعاون المشترك بين شركات الإنتاج الحربي والشركات البيلاروسية خلال المعرض المزمع إقامته على هامش الاجتماع الأول لمجلس الأعمال المشترك خلال زيارة الرئيس البيلاروسي لمصر خلال شهر فبراير المقبل.

​