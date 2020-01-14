مصر | فريق بحث لكشف ملابسات العثور على جثة فتاة مجهولة بالبدرشين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فريق بحث لكشف ملابسات العثور على جثة فتاة مجهولة بالبدرشين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شكل اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، فريق بحث ترأسه اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالقطاع، لكشف ملابسات العثور على جثة فتاة مجهولة الهوية، وملقاة بالقرب من ترعة الجيزاوية، بمركز البدرشين، ويفحص فريق البحث بلاغات التغيب على مستوى الجمهورية، وفحص كاميرات المراقبة المركبة بالطرق المؤدية إلى المكان، والمشاهدات.

وكانت عثرت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة، على جثة فتاة متفحمة، بالقرب من ترعة الجيزاوية، بنطاق مركز شرطة البدرشين، جنوب المحافظة، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.