مصر | تعرف على أسباب تكون الشبورة المائية

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تغطي الشبورة المائية، سماء محافظات الجمهورية المختلفة، منذ عدة أيام، تزامنا مع موجة الصقيع والبرودة التي تعيشها مصر، منذ بدء فصل الشتاء.

ويتم إغلاق العديد من الطرق، نتيجة لتكوين الشبورة المائية، تجنبا لوقوع العديد من الحوادث، الناجمة عن انعدام الرؤية بشكل صحيح.

وبحسب الخبراء، فهناك عدة أسباب مختلفة، تتسبب في تكوين الشبورة المائية ومنها: - نتيجة رياح قادمة من مسطح مائي، على سبيل المثال "البحر المتوسط"، تلك الرياح تكون محملة بكميات كبيرة من بخار الماء.



- عندما تلامس الرياح أرضًا باردة ذات حرارة منخفضة، سواء الطرق القريبة من المسطحات المائية أو المناطق الزراعية، يتكثف الهواء المحمل ببخار الماء على مسافات قريبة من سطح الأرض، وتتكون الشبورة المائية التي تقلل من مستوى الرؤية الأفقية.