أخبار مصر | وزير الإنتاج الحربي يبحث التعاون مع بيلاروسيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الإنتاج الحربي يبحث التعاون مع بيلاروسيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبل الدكتور محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، اليوم، سيرجي تيرتنتييف، سفير بيلاروسيا بالقاهرة ووفد مرافق، وممثلين عن كل من وزارة الدفاع ووزارة التموين، ورئيس الشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية.

وجاء ذلك لبحث موضوعات التعاون المشتركة القائمة والمستقبلية بين الجانب المصري والبيلاروسي، بمقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربي.

وتم خلال اللقاء، عرض رؤية وزارة الإنتاج الحربي بشأن تعميق التصنيع المحلي من خلال التعاون مع الشركات البيلاروسية.

وتم استعراض قرار رئيس مجلس الوزراء، بخصوص درج دولة بيلاروسيا في المناقصات "كبلد منشأ" للمنتجات المماثلة لمنتجات الشركات البيلاروسية.

وخلال اللقاء تم بحث آليات تعزيز آفاق التعاون في مجالات التصنيع المشترك بين شركات الإنتاج الحربي والشركات البيلاروسية في العديد من المجالات مثل (الشاحنات طراز ماز بالتعاون مع شركة "ماز" - المعدات الزراعية بالتعاون مع شركة "ببروسكا أجروماش" - صوامع تخزين الغلال بالتعاون مع شركة "سيل أنرجو" - معدات ولوادر بالتعاون مع شركة "أمكادور" – الجرارات بالتعاون مع شركة "منسك تراكتورز" – المحركات بالتعاون مع شركة "منسك إنجنز").



الإشارة تمت إلى حرص وزارة الإنتاج الحربي على تطوير العلاقات بين الجانبين في المجال الصناعي بما يحقق الاستفادة من التكنولوجيا البيلاروسية المتقدمة والإمكانيات الصناعية المتوفرة في شركات الإنتاج الحربي لتعظيم نسبة المكون المحلي وزيادة القيمة المضافة في الصناعة المحلية، إلى جانب سعي الوزارة لكي تكون لمنتجاتها فرص تنافسية كبيرة في السوق المصرية والعربية والأفريقية.

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كما تم التأكيد على جاهزية شركات الإنتاج الحربي لتوفير احتياجات السوق المحلي من المنتجات التي يتم تصنيعها في الفترة الحالية بالتعاون مع الشركات البيلاروسية وعلى رأسها منتجاتها من "الشاحنات واللوادر والمعدات الزراعية والصوامع والجرارات والمحركات"، وكذا إمكانية تصدير هذه المنتجات إلى الدول الأفريقية بالاستفادة من الاتفاقيات التجارية ومناطق التجارة الحرة مثل "الكوميسا" بهدف تلبية احتياجات الأسواق الأفريقية من منتجاتها وزيادة ضخ العملة الأجنبية للبلاد.



من ناحيته أعرب "تيرتنتييف" عن ثقته فيما تمتلكه شركات الإنتاج الحربي من إمكانيات تكنولوجية وتصنيعية وفنية وبشرية والتي عززت نجاح التعاون بينها وبين عدد من الشركات البيلاروسية، وهو ما يشجع العديد من الشركات البيلاروسية الأخرى إلى عقد المزيد من الشراكات مع "الإنتاج الحربي" لتعميق التصنيع في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وأشاد بدور وزارة الإنتاج الحربي، في دعم وتشجيع الاستثمار في مصر وتوطيد العلاقات المتميزة التي تربط بين مصر وبيلاروسيا.

وأوضح أن القيادة السياسية بالدولتين حريصة على تعميق التعاون المشترك بما يعود بالنفع على الجانبين.

ونوه باهتمام الجانب البيلاروسي بالتعاون مع الجانب المصري يأتي في إطار نقل التكنولوجيا والتدريب لتحقيق شراكة استراتيجية طويلة الأجل، لافتًا إلى أنه سيتم عرض المنتجات التي يتم تصنيعها بالتعاون المشترك بين شركات الإنتاج الحربي والشركات البيلاروسية خلال المعرض المزمع إقامته على هامش الاجتماع الأول لمجلس الأعمال المشترك خلال زيارة الرئيس البيلاروسي لمصر خلال شهر فبراير المقبل.



وفي نهاية اللقاء، تم دعوة المختصين في وزارتيّ الدفاع والتموين لزيارة شركات الإنتاج الحربي التي تتعاون مع الشركات البيلاروسية، للاطلاع على خطوط الإنتاج بها على أرض الواقع والتعرف على الخطط المستقبلية لتعميق التصنيع المحلي لمنتجاتها، وتحديد احتياجات الجهات المعنية من هذه المنتجات، كما تم دعوتهم لزيارة مقار الشركات البيلاروسية لمعرفة المزيد عن إمكانياتها التكنولوجية والتصنيعية.