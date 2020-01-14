أخبار مصر | لركاب القطارات.. تعرف على التأخيرات المتوقعة اليوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لركاب القطارات.. تعرف على التأخيرات المتوقعة اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، اليوم الثلاثاء، معدلات التهديات والتأخيرات المتوقعة على بعض خطوط الهيئة، نظرا لأعمال تطوير بعض الخطوط، والتي من شأنها تعزيز عوامل السلامة والأمان ورفع مستوى الخدمات المقدمة لجمهور الركاب.

وشملت التأخيرات أولًا: خط القاهرة الإسكندرية، والذي يصل متوسط تأخيرات القطارات به مدة 45 دقيقة.

ثانيًا: خط القاهرة السد العالي، وينقسم متوسط تأخيرات القطارات به كالآتي:-

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