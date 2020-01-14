أخبار مصر | اليوم.. انطلاق أعياد وزارة السياحة والآثار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. انطلاق أعياد وزارة السياحة والآثار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كرم قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية شيوخ الأثريين خلال حفل "الوفاء" الذي أطلقه القطاع في مبادرة منه؛ وتقديرًا لمن وصفهم رئيس القطاع الدكتور جمال مصطفى بـ"الأساتذة".

وكرم رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية 26 من شيوخ المهنة وكبار الأثريين، بشهادات تقدير قدمها نيابة عن الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار الدكتور مصطفى وزيري، والمكرمين هم الأساتذة عادل عبد الستار، فرج فضة، السعيد حلمي رئيس القطاع الأسبق، مصطفى خليفة، سلوى حيرم، زينب طايع، مجدي سليمان، محمد حجازي، حسن المنسوب، محمود عباس، أشرف محمود، مصطفى حسن خليفة، عادل زيادة، أحمد الكاشف، محسن أحمد السيد، سامي السعيد، نجوى أحمد محمد، محمد حمادة، الدكتور عادل غنيم، وكبير أثريين عماد عثمان، وخضر مدبولي، وجالي زكي مرسي، ومحمد عبد الرحمن، وأشرف فهمي، وسعودي سليمان، ورجب محمد عبد السلام.

وانتهت احتفالات يوم "الوفاء للأثريين"، الأحد، برعاية قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، فيما تنطلق اليوم الثلاثاء 14 يناير وعلى مسرح الأوبرا الرئيسي أعياد الأثريين لعام 2020 على مستوى وزارة السياحة والآثار.

ويشهد حفل عيد الأثريين تكريمات عدة، لأفضل أثري وأفضل مرمم وأفضل متخصص حفائر وغيرها من الجوائز التي تعتبر نوعًا من التقدير والتحفيز لهم.