شكرا لقرائتكم خبر عن تشديدات أمنية في شبين الكوم استعدادًا لاستئناف محاكمة قتلة «شهيد الشهامة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد محيط مبنى مجمع محاكم شبين الكوم وميادين عدلي منصور وأنور السادات وميدان مجلس المدينة وشارع الاستاد ومنطقة ديوان عام المحافظة إجراءات أمنية مشددة، الثلاثاء، استعدادًا لنظر أولى جلسات استئناف المتهمين بقتل محمود البنا، المعروف باسم «شهيد الشهامة»، على الحكم بحبسهم.

وأشرف على الإجراءات الأمنية اللواء محمد ناجى أباظة، مدير أمن المنوفية، والعميد هانى البلتاجى والعميد إيمان معاذ، قائد الشرطة النسائية في المنوفية.

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وشوهدت سيارات الشرطة وعدد من السيارات المصفحة تجوب بكثافة المنطقة التي شهدت تظاهرات خلال نظر الجلسة الأولى للقضية.

وفي 22 ديسمبر، قضت محكمة جنايات الطفل بشبين الكوم بالحبس 15 سنة على محمد راجح و2 آخرين والحبس 5 سنوات للمتهم الرابع الذي ساعد في هرب الأول.

ووقعت الجريمة، 9 أكتوبر، وهزت أرجاء مدينة تلا بالمنوفية، وتحولت إلى قضية رأى عام، وشهدت مدينتى تلا وشبين الكوم مظاهرات للمطالبة للقضاص للمجني عليه.