شكرا لقرائتكم خبر عن 26 يناير.. نقابة المهندسين تبدأ عقد الجمعيات العمومية للشٌعب السبعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت النقابة العامة للمهندسين، برئاسة المهندس هانى ضاحى، النقيب العام للمهندسين، عن بدء انعقاد الجمعيات العمومية العادية، للشعب الهندسية السبعة لتخصصات أعضائها، يوم الأحد 26 يناير الجارى، وذلك لأعضاء شعبة الهندسة الكيميائية والنووية، وأعضاء شعبة الهندسة المدنية، ويوم الأثنين 27 يناير الجارى، لأعضاء شعبتى هندسة صناعة الغزل والنسيج، وهندسة التعدين والبترول والفلزات.

كما سيتم عقد الجمعية العمومية العادية، لأعضاء شعبة الهندسة الكهربائية، يوم الثلاثاء 28 يناير 2020، ويوم الأربعاء 29 يناير 2020، يتم عقد عموميتى شعبتى الهندسة الميكانيكية، والهندسة المعمارية، ويكون الانعقاد الأول صحيحا بحضور ربع أعضاء الجمعية العمومية العادية لكل شعبة، وفى حال عدم اكتمال النصاب القانونى، يتم تأجيل الانعقاد لمدة ساعتين، ويتم الانعقاد بحضور 50 عضوا، طبقا للقانون رقم 66 لسنة 1974، وإلا فيتم تأجيلها لمدة أسبوعين حتى يكتمل حضور 50 عضوا من كل شعبة.

ويتم عقد الجمعيات العمومية للشعب السبعة، بمقر النقابة العامة بالقاهرة، لمناقشة السياسة العامة للشعبة، واعتماد التقرير السنوى عن نشاط الشعبة وانجازاتها خلال عام 2019، وعرض خطة عمل الشعبة لعام 2020، والنظر فى الاقتراحات المُقدمة من أعضاء الجمعية العمومية لكل شعبة.

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يأتى ذلك فى الوقت الذي أعلنت فيه نقابة المهندسين عن فتح باب الترشح بانتخابات التجديد النصفى، لمجالس الشعب والنقابات الفرعية للمهندسين بالمحافظات، يوم الأربعاء 8 يناير 2020، مشيرة إلى أنه من المقرر أن يتم غلق باب الترشح يوم الخميس 23 يناير 2020، وذلك بمقر النقابة العامة، وجميع مقرات النقابات الفرعية، اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا، وحتى الساعة السابعة مساءا، مشيرة إلى أن النقابات تعمل أيام الأسبوع، عدا أيام الجمعة، والعطلات الرسمية فقط.