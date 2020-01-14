شكرا لقرائتكم خبر عن مصر الضيف الدولي لمهرجان الغضا الـ18 في السعودية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار اختار مهرجان الغضا للثقافة والفنون الذي تنظمه لجنة التنمية السياحية بالسعودية مصر لتكون ضيف المهرجان الدولي. Advertisements وجرت تهيئة جناح خاص لمصر في موقع يتوسط قرية الغضا، مقر الفعاليات، حيث يعد الجناح نموذجا مصغرا للريف المصري بما يحتويه من زراعة. ويشارك بعض الحرفيين من مصر لعرض منتجاتهم كالنقش على الخشب «الأرابيسك» ومنتجات الصدف ومنتجات القماش اليدوية التي يطلق عليها الخيامية وغيرها. وقال الدكتور جمعة موسى، المنسق العام للجناح، إن فعاليات الجناح المصري تتضمن عقد ندوات صحية وتثقيفية بعضها عام والبعض الآخر خاص.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مصر الضيف الدولي لمهرجان الغضا الـ18 في السعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.