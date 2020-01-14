شكرا لقرائتكم خبر عن «شهيد الشهامة».. اليوم أولى جلسات استئناف محاكمة قتلة «محمود البنا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنظر محكمة جنايات شبين الكوم للطفل، الثلاثاء، أول جلسات الاستئناف في قضية شهيد الشهامة محمود البنا، بعد أن أصدرت حكمها السابق في ديسمبر الماضى بحبس راجح و2 من المتهمين 15 عاما والمتهم الاخير 5 سنوات، وجاء النطق بالحكم بفارق ٦٤ يوما (٤ جلسات) بينها وبين أولى جلسات المحاكمة، بعد أن قرر النائب العام إحالة المتهم محمد أشرف عبدالغني راجح و3 آخرين للمحاكمة لارتكابهم جناية قتل المجني عليه محمود محمد سعيد البنا عمدا مع سبق الإصرار والترصد.

وشغلت هذة القضية الرأى العام لأكثر من شهرين، وكانت البداية الأربعاء 9 أكتوبر 2019، حيث شهد شارع هندسة الرى بمدينة تلا في الساعة الثالثة عصرا قيام المتهم الأول محمد اشرف عبدالغنى راجح بالتعدى بمطواه على محمود البنا المجنى عليه ما أدى إلى وفاته بمعاونة 3 آخرين، وهم المتهم الثانى مصطفى الميهى والثالث اسلام عواد والرابع اسلام البخ، حيث قام المتهمون الثلاث بتسليم أنفسهم لمركز شركة تلا والشهداء، وألقى القبض على المتهم الرابع فجر اليوم التالى.

وتم تحرير محضر الشرطة والمحرر بمعرفة رئيس مباحث تلا والذى جاء فيه أنه بمناقشة المتهمين اعترفوا جميعا بارتكابهم للواقعة وإحداث إصابة المجنى عليه والتى أدت إلى وفاته بأن قام المتهم راجح بالتعدى على المجنى عليه واحداث لإصابته باستخدام مطواه، وأنه عزم النية بالاتفاق مع المتهمين لسابقة حدوث مشادة كلامية بينه وبين المجنى عليه، وفى نفس اليوم باشرت النيابة تحقيقاتها مع المتهمين الثلاثة، وجاء بتقرير الطب الشرعى عقب تشريح جثة الضحية أن الوفاة حدثت نتيجة للإصابة القطعية العميقة بالفخد الأيسر والتى تسبب في قطع الشريان الفخدى الرئيسي وحدث نزيف أدى إلى هبوط حاد بالدورة الدموية.

وعقب إحالة النائب العام المتهم محمد أشرف عبدالغني راجح و3 آخرين للمحاكمة لارتكابهم جناية قتل المجني عليه محمود محمد سعيد البنا عمدا مع سبق الإصرار والترصد، جاءت أولى جلسات المحاكمة في 20 اكتوبر الماضى، حيث تتم محاكمة المتهمين بمحكمة جنايات الطفل بشبين الكوم وسط تواجد أمنى مكثف، وطالب محامى المتهمين حينذاك تأجيل القضية للاطلاع عليها، وطالب محامو المجنى عليه استخراج كافة الأوراق الرسمية التي تحدد العمر الحقيقى للمتهمين، وعقب التأكد من العمر الحقيقى للمتهمين طالب محامو المجنى عليه بتوقيع أقصى عقوبة عليهم بتهمة القتل العمد.

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وقال محمد البنا، والد الضحية، إن «مطلبى الوحيد باسم أسرتى التي تتكون من ملايين الناس هو القصاص من الأربعه بالإعدام»، مضيفًا أن «المتهم الرابع شريك أساسى في القضيه، فهم قتلوا ابنى بطريقة غير رحيمة، وعندى امل كبير أن تكون قضية نجلى بداية لتعديل قانون الأحداث عشان ميكونش كل يوم عندنا محمود بنا جديد».

فيما قام محامو المتهمين بالقاء مرافعتهم كلا حسب الاتهام الموجهة له، حيث دفع وحيد كشك، محامى المتهم الأول محمد راجح، المتهم بقتل الطالب محمود البنا، أمام محكمة جنايات الطفل بشبين الكوم، بأن الواقعة «لا تخرج عن كونها ضرب أفضى إلى موت»، بينما نفى عاطف جمال الدين، محامى المتهم الثانى، مصطفى .أ، أن موكله شريك في القتل.

ودفع علاء عطية، محامى المتهم الثالث «إسلام .ع»، أمام المحكمة بأنه «لا يوجد دليل حتمى على نية سبق الإصرار والترصد لموكله، وكذلك عدم اشتراكه في أركان الجريمه على عمومها»، وأن «موكله لم يكن معه سلاح وفقًا لما جاء في التحقيقات وتحريات المباحث»، بما ينفي تهمة القتل عن موكله.

وطالب أحمد جبر، محامى المتهم الرابع «إسلام .أ»، بتغيير كل مواد الإتهام تجاه موكله من القتل العمد ليكون له اتهام مستقل وهو «معاونة المتهم على الفرار»، مضيفًا أن «ذلك هو الواقع والثابت من الفيديوهات، وأن موكله له نص عقابى مختلف طبقا للمادة 145 من قانون العقوبات والتى تنص على كل من عون الجان على الفرار يعاقب بالحبس».

فيما شهدت جلسة النطق بالحكم، ديسمبر الماضى، مشادة بين محامى المتهم الرابع بعد الحكم على موكله وبين والد الضحية الذي صرخ في القاعة قائلا «ازاى دول يعيشوا وابنى يموت»، فيما انهار «راجح» في البكاء حتى مغادرته للمحكمة عقب الحكم عليه وإيداعه سجن وادى النطرون.