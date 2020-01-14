شكرا لقرائتكم خبر عن أجندة الثلاثاء.. الأخبار المتوقعة الثلاثاء 14 يناير 2020 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يعقد البرلمان العربي جلسته الثانية من دور الانعقاد الرابع في القاهرة، لمناقشة آخر التطورات في ليبيا والعراق.

تحتفل دار الأوبرا بالذكرى المئوية لميلاد قيثارة السماء الشيخ سيد النقشبندي من خلال أمسية لصالون مصر المبدعة، على المسرح الصغير.

تحتفل مصر بعيد الأثريين الـ14، والذي شهد تعيين مصطفى عامر أول مصري رئيسا لمصلحة الآثار في 1953 بعد أن كانت حكرا على الأجانب منذ أسرة محمد على حتى ثورة يوليو عام 1952.

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ينظر مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبدالعال، في قرار رئيس الجمهورية بمد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر.

يبدأ وزير الشؤون الخارجية الجزائري صبري بوقادوم، جولة خارجية تشمل السعودية والإمارات وتستمر حتى بعد غد الخميس .

تبدأ اللجنة المكلفة بصياغة اقتراحات مراجعة الدستور الجزائري أعمالها.

تحتفل أسوان بعيدها القومي والذي يتزامن مع ذكرى الانتهاء من مشروع السد العالي عام 1971.