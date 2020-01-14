شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 3 أشخاص نتيجة تحطم طائرة تدريب بوسط الصين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت سلطات مقاطعة هوبى بوسط الصين مصرع 3 أشخاص نتيجة تحطم طائرة تدريب.

وذكرت شركة مجموعة مطارات هوبى - فى بيان اليوم - أن الطائرة المنكوبة تابعة لإحدى كليات الطيران، وكانت تقوم بمهمة تدريبية وعلى متنها مدرب ومتدربان اثنان، حيث فقد الاتصال بها خلال رحلة عودتها.

وأضافت الشركة أنه تم العثور على حطام الطائرة فى منطقة جبلية بمحافظة تشانغيانغ بالمقاطعة حوالى الساعة 3:20 بعد ظهر أمس الاثنين، حيث تأكد مصرع الأشخاص الثلاثة الذين كانوا على متنها.

ولم ترد أخبار عن وقوع ضحايا أو خسائر بالممتلكات على الأرض، فيما تجرى السلطات المختصة حاليا التحقيق حول سبب وملابسات الحادث.

وقد أعلنت منظمة الصحة العالمية أنها تعمل مع المسؤولين فى تايلاند والصين في أعقاب تقارير عن تأكيد وجود فيروس (كورونا الجديد) فى تايلاند، وذكرت المنظمة - فى بيان اليوم الاثنين بجنيف - أن شخصا كان مسافرا من إقليم ووهان الصينى، حيث ظهرت عليه علامات الإصابة بالفيروس الشهر الماضى، وتم التعرف على تشخيصه فى تايلاند 8 يناير الجارى وأدخل المستشفى، لافتة إلى أن مسؤلين من تايلاند أشاروا إلى أنه يتعافى من المرض.

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وأشارت المنظمة إلى أنها أصدرت إرشادات حول كيفية اكتشاف ومعالجة الأشخاص المصابين بالفيروس الجديد، موضحة أن التسلسل الجيني للفيروس، والذى تتشاركه الصين مع المزيد من الدول، يتيح تشخيص المرضي بسرعة، مشددة على ضرورة استمرار العمل في الصين لتحديد مصدر الفاشية وأى مستودعات للحيوانات أو المضيفات الوسيطة.

وأضافت "نظرا للتطورات، فإن المدير العام للمنظمة الدكتور تيدروس ادهانوم يتشاور مع أعضاء لجنة الطوارئ حول إمكانية الدعوة لعقد اجتماع للجنة في غضون مدة قصيرة".