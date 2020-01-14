شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء: قرار إلغاء رسوم النظافة يشمل مستخدمى العدادات مسبوقة الدفع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور ايمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن قرار إلغاء رسوم النظافة من فواتير استهلاك الكهرباء الشهرية يشمل جميع المشتركين سواء من الذين يستخدمون العدادات مسبوقة الدفع أو العدادات التقليدية وليس لها علاقه بنوع العداد أو تصنيف المشترك، موكدا أن فاتورة استهلاك يوليو المقبل ستكون خالية من رسوم النظافة.

وأضاف حمزة فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" ، أن وزارة الكهرباء وشركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية ليس لهم علاقة من قريب أو من بعيد بالنسبة لرسوم النظافة التى يتم إضافتها على فاتورة الكهرباء الشهرية ويقتصر دورها على تحصيل القيمة المحددة من قبل المحليات.

الجدير بالذكر أن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أعلن أن شهر يونيو من العام الحالى (2020) سيكون إصدار آخر فاتورة كهرباء للمواطنين مسجل بها رسوم نظافة وذلك خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أمس الاثنين، برئاسة النائب طلعت السويدي، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب ومنهم إيهاب منصور ورياض عبد الستار وأحمد على وسلاف درويش بشأن الرسوم المحصلة على فواتير الكهرباء تحت بند رسوم نظافة.



وبلغت رسوم النظافة التى تم تحصيلها فى الفترة من 1 يوليو 2018 حتى30 يونيو 2019 بلغ 566 مليون جنيه، وتم توريد 562 مليون جنيه للمحافظات و تم توريد 97٪ من هذه الأموال لشركات النظافة، و3٪ تذهب مصروفات إدارية".

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