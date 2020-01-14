شكرا لقرائتكم خبر عن للأطباء البيطريين.. 6 خطوات لازم تطبقهم فى حالات الاعتداء عليك أثناء عملك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حدد الدكتور خالد العامرى، النقيب العام للأطباء البيطريين، مجموعة من الخطوات اللازم اتباعها من الأطباء البيطريين بكافة تخصصاتهم، فى حالة التعدى عليهم أثناء تأديتهم أعمالهم، على مستوى الجمهورية.

وتتضمن تلك الخطوات:

1- خصصت النقابة العامة للأطباء البيطريين، خط ساخن لاستقبال شكاوى الأطباء البيطريين في حالات الطوارئ عبر الهاتف أو الواتساب، على الرقم الأتى: 01000832142 .

2- لا تترك مكان عملك، والاتجاه إلى قسم الشرطة، قبل التواصل مع نقابتك الفرعية، أو من خلال رقم تلقى الشكاوى الخاص بالنقابة العامة، لتقديم النقابة الدعم اللازم فى تلك الحالات.

3- يتم عمل محضر إداري بالاعتداء على المنشأة والطبيب البيطري، ويتم ذكر أسماء المعتدين وبياناتهم كاملة بالمحضر، مع الحرص على أن يكون موقع من السلطة الإدارية الموجودة فى المكان، ويتم ختمه بختم النسر، مع ضرورة حصول الطبيب البيطري على نسخة منه.

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4- على الطبيب البيطرى، طلب إثبات حقه فى اصابات العمل، من إدارة المنشأة الحكومية، العامل بها.

5- يتم عمل المحضر في القسم باسم مديرية الطب البيطري، وبواسطة أى ممثل للهيئة العامة للخدمات البيطرية.

6- لا تقلق إذا قام المعتدی بعمل محضر مضاد، واتهام الطبيب البيطرى بالاعتداء عليه، فهى اتهامات كيدية معروفة، وليس لها قيمة.

ويأتى ذلك على خلفية، واقعة الاعتداء على الدكتورة "منى. س"، الطبيبة البيطرية في سفاجا يوم 4 ديسمبر الماضي، والتى أكد نقيب الأطباء البيطريين على أن الطبيبة لم تخطر النقابة بواقعة الاعتداء وفضلت أن تحرر محضر في قسم الشرطة، مؤكدا أن النقابة ستتواصل مع الطبيبة حتى تتمكن النقابة من السير في الإجراءات القانونية لأخذ حقها من المعتدي عليها، قائلًا: «لن نترك حقها أو حق أي زميل اخر»، مطالبًا الجهات العليا التدخل وحل أزمة الاعتداء على الأطباء البيطريين داخل المجازر.