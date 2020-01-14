أخبار مصر | اليوم.. طلبة الثانوي يخوضون امتحان الأحياء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. طلبة الثانوي يخوضون امتحان الأحياء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخوض طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، اليوم الثلاثاء، امتحان الإحياء.

وكشفت مصادر بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه تم تعميم هام لجميع مدارس الثانوي العام، حيث تم إتاحة تطبيق إلكتروني لتسجيل موقف سير الامتحان للجنة الصف الثاني الثانوي صباحي، ولجنة الصف الأول مسائي، حيث يتم يوميًا تسجيل طريقة تأدية الاختبار المادة بالمدرسة، بالإضافة إلى تسجيل غياب الطالب إلكترونيًا، وكذلك تسجيل الطالب الذي واجه مشاكل وأدى إلى تغير طريقة الامتحان إلى ورقي.

وأضافت الوزارة في التعميم، أنه يتاح طباعة تقارير تفصيلية بالغياب، وكذلك الطلاب الذين تم تغير طريقة الامتحان لهم، بالإضافة إلى أنه يتاح طباعة تقرير إحصائي من موقف اللجنة وفقًا لمادة الاختبار.