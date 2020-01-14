أخبار مصر | وفاة نجل مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة

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توفى، الاثنين، الشاب "أمين تامر"، نجل الدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة، ومن المقرر إقامة صلاة الجنازة ظهر اليوم الثلاثاء بمسجد السيدة نفيسة.

وأصدر المجلس القومي للمرأة بيانا، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قال فيه: "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره استرد الله وديعته وإنا لله وإنا إليه راجعون.... توفى إلى رحمة الله تعالى أمين تامر، نجل الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة، والذى وافته المنيه مساء أمس وستقام صلاه الجنازة اليوم الثلاثاء عقب صلاة الظهر بمسجد السيدة نفيسة، وتتقدم جميع عضوات وأعضاء المجلس وأمانته العامة ولجانة وفروعه بالمحافظات بخالص التعازى والمواساة للدكتورة مايا مرسى".