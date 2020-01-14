أخبار مصر | مرتضى منصور يوجه رسالة عاجلة للمشير خليفة حفتر (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مرتضى منصور يوجه رسالة عاجلة للمشير خليفة حفتر (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالب المستشار مرتضى منصور، عضو مجلس النواب، من المشير خليفة حفتر، قائد الجيش الوطني الليبي، بترك محادثات موسكو والعودة إلى بلاده، واستكمال معركة تحرير طرابلس.

وأوضح "منصور"، في مقطع فيديو بثه على موقع نشر الفيديوهات "يوتيوب"، أن ما حدث هو "مؤامرة" على ليبيا وللأسف شاركت فيها روسيا، بالاتفاق مع تركيا، حيث عقدا صفقة بموجبها تترك روسيا جزءًا من ليبيا لتركيا، وأن تترك تركيا جزءًا من سوريا لروسيا.

وشدد عضو مجلس النواب، على أن وفد رئيس حكومة الوفاق فايز السراج يعتبر خونة، والشعب الليبي، والمشير خليفة حفتر شجعان، ويجب أن يستكملوا حربهم، ويرفضون تقسيم بلادهم.

واستنكر وجود وزراء أتراك في المحادثات التي تمت في موسكو، بين المشير خليفة حفتر، ورئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، من جانب، ووزراء أتراك وفايز السراج من جانب آخر.