شكرا لقرائتكم خبر عن المرور: تجهيز غرف عمليات على الطرق وتخصيص خط ساخن للاستغاثة أثناء الشبورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتبع الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء علاء متولى مساعد الوزير للمرور، طرقًا عديدة خلال فصل الشتاء للحفاظ على سلامة المواطنين خاصة في أوقات سوء الأحوال الجوية وظهور الشبورة، وتجرى الإدارة متابعة بشكل دورى عن حالة الطقس، سواء بظهور أى شبورة على الطرق السريعة أو أمطار أو أى شىء عن الطقس السيئ ومنها:

- التنسيق مع هيئة الأرصاد الجوية بشكل دورى عن حالة الطقس.

- تجهيز غرف عمليات لمتابعة حركة السيارات على الطرق.

- إغلاق الطرق السريعة التى تظهر عليها شبورة كثيفة منعًا للحوادث.

- عمليات تفويج للسيارات للحد من تصادم السيارات.

- تحذيرات من الرعونة فى السرعات والقيادة.

- مراقبة حركة المرور بواسطة كاميرات المراقبة.

- تمركز سيارات الإغاثة والخدمات المرورية على الطرق.

Advertisements

- تخصيص خطوط ساخنة منها (01221110000) للمساعدة فى حالات الطوارئ على الطرق.

توقع خبراء الأرصاد أن يسود اليوم الثلاثاء، ﺷﺒﻮرة ﻣﺎئية ﺻﺒﺎﺣﺎ ﻋﻠﻰ ﺷﻤﺎل اﻟﺒﻼد ﺗﻜﻮن ﻛﺜﻴﻔة ﺗﺼﻞ ﻟﺤﺪ اﻟﻀﺒﺎب ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ، واﻟﻄﻘﺲ داﻓﻰء ﻋﻠﻲ ﺷﻤﺎل اﻟﺒﻼد ﺣﺘﻲ ﺷﻤﺎل اﻟﺼﻌﻴﺪ ﻣﺎﺋﻞ ﻟﻠﺤﺮارة ﻋﻠﻲ ﺟﻨﻮب اﻟﺼﻌﻴﺪ ﻧﻬﺎرا ﺷﺪﻳﺪ اﻟﺒﺮودة ﻟﻴﻼ ، واﻟﺮﻳﺎح اﻏﻠﺒﻬﺎ ﺷﻤﺎﻟﻴﺔ ﺷﺮﻗﻴﺔ ﻣﻌﺘﺪﻟﺔ ﺗﻨﺸﻂ ﻏﺮﺑﺎ ، وﺗﺆدى اﻟﻰ اﺿﻄﺮاب اﻟﻤﻼﺣﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺤﺮاﻟﻤﺘﻮﺳﻂ واﻟﻔﺮﺻﻪ ﻣﻬﻴﺎه ﻟﺴﻘﻮط اﻻﻣﻄﺎر ﻋﻠﻰ اﻗﺼﻰ اﻟﻐﺮب.

وعن حالة الموج فى البحر المتوسط فهو معتدل ، وارتفاعه من 1.5 إلى 2 متر، والرياح السطحية شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية، أما عن حالة البحر الأحمر فهو معتدل ، وارتفاعه من 1.5 إلى 2 متر ، والرياح السطحية شمالية شرقية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا، القاهرة العظمى 19 درجة والصغرى 10 درجة، والإسكندرية العظمى 19 والصغرى 10 درجة، ومطروح العظمى 18 درجة والصغرى 9 درجة، وسوهاج العظمى 22 درجة والصغرى 8 درجة، وقنا العظمى 23 درجة والصغرى 7 درجة، وأسوان العظمى 24 درجة والصغرى 8 درجة، سانت كاترين العظمى 14 درجة والصغرى 2 درجة.

كان الدكتور إبراهيم عطا المتحدث الرسمى باسم الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقع استمرار حالة الاستقرار فى الأحوال الجوية حتى نهاية الأسبوع، مؤكدا ارتفاع درجات الحرارة بمعدل درجة إلى درجتين، مع انعدام فرص سقوط الأمطار ، مشيراً إلى أن الشبورة المائية هى الظاهرة الجوية المؤثرة على أغلب انحاء الجمهورية ولكن سرعان ما تنقشع مع ظهور الشمس.