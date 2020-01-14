شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة: نقل مواقف ميدان المطرية وتطوير محيط آثر "شجرة مريم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، أن أجهزة المحافظة تعمل على نقل مواقف السيرفيس والمواقف العشوائية الموجودة بميدان المطرية، إلى منطقة يتم تجهيزها بالقرب من كوبرى مسطرد، وذلك للتخلص من المظهر الغير لائق بالميدان وضمن خطة المحافظة لتطوير محيط آثر شجرة السيدة مريم الموجود بشارع المطراوى.

وأضاف نائب محافظ القاهرة، لـ"الخليج 365"، أنه جارى تطوير محيط "شجرة مريم" بالكامل، حيث سيتم دهان كل العقارات المحيطة بالآثر، وتنظيم شارع المطراوى مع دراسة غلقه جزئيا أمام حركة السيارات وإتاحة الجزء المغلق للمشاة فقط، مع العمل على تطوير الآثر من الداخل، بالإضافة إلى الإسراع من نهو مشروع الصرف الصحى بشارع المطراوى والذى سينعكس على شكل المكان.

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ويتضمن مشروع ترميم الشجرة عمل أسوار حديثة حول المنطقة واستكمال كل أعمال تشغيل شلالات المياه بالكامل والموجودة عند فوهة البئر المجاور للشجرة كمنظر جمالى للمنطقة، وأعمال خدمات رفع المياه، بالإضافة إلى تجهيز منطقة الكافيتريات، وتطوير نظم الإضاءة والتأمين بالمنطقة الأثرية، ورفع كفاءة الحديقة العامة، وتجهيز مركز للزوار وإقامة قاعتى عرض دائم بالمنطقة لتعريف الزائرين بتاريخ رحلة العائلة المقدسة في مصر وتاريخ شجرة مريم من خلال عرض أفلام تسجيلية ووثائقية، وبذلك يكون الموقع جاهزا تمامًا لاستقبال الزائرين وتعتبر منطقة شجرة مريم واحدة من أهم المناطق الأثرية الواقعة على مسار رحلة العائلة المقدسة.

جدير بالذكر أن مشروع إحياء مسار العائلة المقدسة إلي مصر يعد مشروعاً قومياً باعتباره محوراً عمرانياً تنموياً يقوده قطاع السياحة ويؤدي إلي تنمية هذا المحور الي تنمية المجتمعات المحيطة بطول المسار، حيث يضم مسار رحلة العائلة المقدسة 25 نقطة تمتد لمسافة 3500 ذهابا وعودة من سيناء حتى أسيوط، حيث يحوي كل موقع حلت به العائلة مجموعة من الآثار في صورة كنائس أو أديرة أو آبار مياه ومجموعة من الأيقونات القبطية الدالة على مرور العائلة المقدسة بتلك المواقع وفقا لما أقرته الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في مصر.