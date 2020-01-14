شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة ابن مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة.. وتشييع الجنازة اليوم بالسيدة نفيسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفى نجل الدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة، وستقام صلاة الجنازة ظهر اليوم الثلاثاء بمسجد السيدة نفيسة. جاء ذلك فى بيان نشر على الصفحة الرسمية للمجلس القومى للمرأة: "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره استرد الله وديعته وإنا لله وإنا إليه راجعون.... توفى إلى رحمة الله تعالى أمين تامر، نجل الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة، والذى وافته المنيه مساء أمس وستقام صلاه الجنازة اليوم الثلاثاء عقب صلاة الظهر بمسجد السيدة نفيسة. وأضاف: "وتتقدم جميع عضوات وأعضاء المجلس وأمانته العامة ولجانة وفروعه بالمحافظات بخالص التعازى والمواساة للدكتورة مايا مرسى".

نجل مايا مرسى

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وفاة ابن مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة.. وتشييع الجنازة اليوم بالسيدة نفيسة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.