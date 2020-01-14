شكرا لقرائتكم خبر عن المشرف على مشروع مثلث ماسبيرو: تسليم الوحدات كاملة التشطيب بإجمالى 936 وحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس صلاح متولى، المشرف على مشروع ماسبيرو، وممثل هيئة المجتمعات العمرانية بالمشروع، والجارى تنفيذه بكورنيش النيل بالقاهرة، أن سكان مثلث ماسبيرو الراغبين فى العودة مرة أخرى سيتسلمون الوحدات المخصصة لهم كاملة التشطيب، بإجمالى 936 وحدة سكنية فى البرجين المخصصين لهما وبمساحات مختلفة.

وأضاف المهندس صلاح متولى، لـ"الخليج 365"، أن كل برج سكنى سيحتوى على 10 أسانسير، مشيرا إلى إنه جارى إعداد مقايسات المرحلة الثانية "أعمال التشطيبات والكهروميكانيك"، وأنه يتم إنشاء برجين استثمارى وإدارى لتغطية تكاليف المشروع، وأن "أعمال الحفر والأساسات العميقة والسطحية والعزل والهيكل الخرسانى والمبانى" تبلغ تكلفتها 700 مليون جنيه تقريبا، ومن المقرر أن تنتهى المرحلة الأولى نهاية عام 2020 وينتهى المشروع بالكامل منتصف عام 2021 القادم .

وأوضح متولى أن البرج الأول للاسكان البديل، تم صب سقف الدور الأرضى "الدور التجارى"، والانتهاء من البدروم بسب تنفيذ 30% بكامل البرج، مشيرا إلى أن ذلك البرج عبارة عن 5 عمارات متصلة، العمارة الأولى تم الوصول لسقف الدور الأرضى فوق البدروم، والعمارة الثانية تم صب أعمدة الارضى فوق البدروم، والعمارات الـ3 و4 و5 فى مرحلة اللبشة.

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وأضاف المشرف على مشروع ماسبيرو، أن البرج الثانى، وهو مخصص أيضا للإسكان البديل، فى اللبشة وهو مكون من 5 عمارات متصلة، وكلها فى مرحلة اللبشة بنسبة تنفيذ 25%، أما البرج الثالث "البرج الاستثمارى" فى مرحلة اللبشة، والبرج الرابع "الإدارى" فى مرحلة اللبشة أيضا ونسب الإنجاز فى الاثنين 25 % من البرج كله، مشيرا إلى أن الأبراج كلها متصلة فى الجزء "البدروم والتجارى والإدارى".

ومن المقرر أن يتم إنشاء مناطق تجارية وترفيهية للتخديم على الأبراج السكنية ويتضمن مخطط إنشاء مشروع تطوير مثلث ماسبيرو، فندقى وسكنى وتجارى وإدارى وترفيهى وسياحى، وأطوال الأبراج سيصل لـ30 دورا، كما سيتم إنشاء أبراج سياحية وفندقية فى المنطقة التى تقع على النيل وخلف مبنى ماسبيرو، أما الناحية الغربية من المشروع تم تخصيصها للإدارية والتجارية، ووسط المشروع سيكون عبارة عن منطقة ترفيهية، وذلك بتكلفة استثمارية تصل لـ10 مليارات جنيه.