شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يشرح رؤية مصر لملء سد النهضة بأمريكا..ويستكمل المفاوضات اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك وزيرا الخارجية والموارد المائية والرى فى الاجتماع الذى عٌقد اليوم الإثنين 13 يناير 2020 بوزارة الخزانة الأمريكية برئاسة وزير الخزانة ستيفن منوشن وبحضور رئيس البنك الدولى ديفيد مالباس لمناقشة مستجدات المفاوضات الجارية حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.

وبحسب بيان صادر منذ قليل عن الخارجية المصرية، قال المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية أن الاجتماعات تضمنت لقاءات مطولة ومعمقة بين الجانبين المصرى والأمريكى تم خلالها شرح الرؤية المصرية للقواعد والآليات التى يتعين أن تحكم ملء وتشغيل سد النهضة، كما أعقب ذلك لقاء مجمع لوزراء الخارجية والرى فى مصر والسودان وأثيوبيا والوفود المرافقة تم خلاله التباحث حول الأسس والضوابط الفنية اللازمة للتوصل لاتفاق عادل ومتوازن حول ملء وتشغيل سد النهضة.

وأضاف المتحدث الرسمى أنه من المقرر أن تستأنف المفاوضات الفنية اليوم الثلاثاء الموافق 14 يناير 2020 على المستوى الوزارى لمراجعة وبحث نتائج المشاورات الفنية.