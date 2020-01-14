اليوم.. الصحة تطلق 4 قوافل إلى أسيوط وجنوب سيناء والجيزة والقليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

تطلق وزارة الصحة 4 قوافل طبية، اليوم الثلاثاء، في مناطق أولاد سراج مركز الفتح محافظة أسيوط، وسرابيط الخادم ووادي النصب مركز أبوزنيمة محافظة جنوب سيناء.

كما تتجه القافلة، بحسب بيان للصحة، إلى و وردان مركز منشأة القناطر محافظة الجيزة، و كفر الجمال مركز طوخ محافظة القليوبية.

وتأتي هذه القوافل في إطار الاهتمام بالمناطق والقرى الأكثر فقراً والمحرومة من الخدمات الطبية.

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